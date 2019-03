Inserita in Cronaca il 21/03/2019 da Direttore E´ il primo giorno di primavera, ma a Castelvetrano piove! E´ il primo giorno di primavera, ma a Castelvetrano piove! Piovono arresti e perquisizioni. Ed ancora una volta c´è una parte della politica locale coinvolta. La Città si sveglia frastornata, ma non stupita, considerato quanto accaduto negli ultimi anni: dallo stravolgimento della maggioranza uscita dalle urne nel 2012, fino al commissariamento per mafia, passando per la vicenda Giambalvo e le dimissioni del Consiglio Comunale.

La storia cambia di nuovo a Castelvetrano e, di nuovo, a ridosso delle imminenti elezioni.

Necessita uno scatto di dignità e di coraggio, l´aspirazione a vivere in una società moralmente non compromessa.

L´arroganza, le collusioni, le contiguità e certe mentalità diffuse hanno inquinato le coscienze di molti, tanto da costituire il freno alla sviluppo economico e al progresso civile.

Si impone un diverso modello di gestione della Cosa pubblica: fiducia nella Magistratura e vicinanza alle Forze dell´Ordine che isolano, anche al loro interno, quanti hanno contribuito all´ennesimo oltraggio alla Città.

Partito Democratico-Circolo di Castelvetrano