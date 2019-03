Inserita in Politica il 20/03/2019 da Direttore Mafia = on. Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana Leu) a Padova domani giovedi 21 marzo 2019 a corteo nazionale Giornata della Memoria e dell´Impegno Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali sarà domani giovedi 21 marzo 2019 a Padova al corteo che partirà da piazzale Boschetti alle ore 9 per la 24^ Giornata della Memoria e dell´Impegno promossa da Libera in ricordo delle vittime delle mafie e per rinnovare l´impegno contro la criminalità organizzata e la corruzione.

-- Lo rende noto l´ufficio stampa di Sinistra Italiana - Leu

Roma, 20 Marzo 2019 - ore 17