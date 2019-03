Inserita in Cronaca il 19/03/2019 da Direttore ALCAMO: CONTINUA LA CRITICITA’ PER LA RACCOLTA DELL’ORGANICO Domani, mercoledì 20 Marzo ancora una volta non ci sarà la raccolta porta a porta dell’organico, poiché l’impianto di compostaggio della Sicilfert srl sito nel territorio di Marsala continua a restare chiuso, a causa delle note vicende giudiziarie. L’impianto che serve i comuni della Provincia è l’unico ad oggi in grado di raccogliere l’organico del territorio del Trapanese.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “nonostante le continue richieste da parte dei comuni afferenti l’ambito della SRR Trapani Nord, coinvolti nella situazione di criticità per il conferimento della frazione umida, ad oggi non abbiamo alcuna risposta; nessuna soluzione è stata individuata finora dalla Regione. Continua il Sindaco “rischiamo che il prolungarsi di questa situazione crei problemi e disagi alla collettività anche in riferimento all’igiene e alla salute pubblica. Ad oggi non esiste una dotazione impiantistica che possa servire i Comuni in maniera regolare ed efficiente, pertanto ogni volta che si presenta una criticità diventa un’emergenza che grava sulle spalle dei Sindaci e dei cittadini.



