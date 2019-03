Inserita in Cronaca il 19/03/2019 da Direttore Marsala - DOMANI L’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONDOTTA IDRICA CHE SERVE IL VERSANTE SUD DELLA CITTA’ I LAVORI POTREBBERO CAUSARE QUALCHE PICCOLO DISAGIO PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN CITTA’



Da domani la nuova condotta idrica che servirà le abitazioni del versante sud cittadino diverrà operativa visto che la stessa sarà allacciata alla stazione di pompaggio di contrada Sant’Anna. Le operazioni necessarie alla procedura di immissione dell’acqua nella nuova condotta potrebbero causare qualche problema nella regolare erogazione in tutta la rete idrica cittadina e ciò malgrado i tecnici stiano programmando il necessario perché ciò non avvenga. Scusandosi per gli eventuali inconvenienti che si dovessero venire a verificare, i responsabili del servizio idrico fanno presente che tutto comunque tornerà alla normalità entro mercoledì pomeriggio.



