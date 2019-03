Inserita in Cultura il 15/03/2019 da Direttore Sicilia da esplorare: che cosa vedere a Ragusa città di Ragusa è una delle perle della Sicilia sud-orientale, città splendida che non si può fare a meno di visitare nel caso in cui si abbia in mente di organizzare un itinerario in questo angolo di paradiso tutto italiano. Il centro storico di Ragusa Ibla, in particolare, è un concentrato di stile barocco che non ha niente da invidiare rispetto a quello di Noto. Il consiglio è quello di esplorare la località in tutti i suoi angoli e in tutti i suoi meandri, evitando un turismo mordi e fuggi che sarebbe poco adatto alle tante meraviglie dei dintorni. Cava d´Ispica e il Castello di Donna Fugata sono solo due delle tante tappe che meritano di finire nel programma di un viaggio in Sicilia Laè una delle perle della Sicilia sud-orientale, città splendida che non si può fare a meno di visitare nel caso in cui si abbia in mente di organizzare un itinerario in questo angolo di paradiso tutto italiano. Il centro storico di Ragusa Ibla, in particolare, è un concentrato diche non ha niente da invidiare rispetto a quello di Noto. Il consiglio è quello di esplorare la località in tutti i suoi angoli e in tutti i suoi meandri, evitando un turismo mordi e fuggi che sarebbe poco adatto alle tante meraviglie dei dintorni. Cava d´Ispica e ilsono solo due delle tante tappe che meritano di finire nel programma di un viaggio in, ma andiamo con ordine: ripartiamo da Ragusa Ibla.



Che cosa fare a Ragusa Ibla

Cuore della Sicilia barocca, Ragusa Ibla è affiancata da una collina e protetta dai Monti Iblei. La visita alla bottega Rosso Cinabro è uno dei primi appuntamenti da non perdere se si ha voglia di immergersi nella tradizione locale: è proprio qui, infatti, che i carretti siciliani vengono restaurati e realizzati. Le strade sono un susseguirsi di edifici antichi e chiese che tolgono il respiro per la loro bellezza, e d´altro canto non è un caso che sin dal 2002 il centro di Ragusa sia stato consacrato dall´Unesco patrimonio dell´umanità.



Da Ragusa a Modica

Spostandosi da Ragusa a Modica, si entra in contatto con la patria del cioccolato, un richiamo a cui è difficile resistere anche se non si è amanti dei dolci. Mentre si sgranocchia una tavoletta di cioccolato fondente ci si può dedicare a una lunga passeggiata che permetta di scoprire sia Modica Alta che Modica Bassa: la prima è la sede della Chiesa di San Giorgio, mentre la seconda accoglie la Cattedrale di San Pietro. Il divertimento si concentra in modo particolare in Corso Umberto I, che ospita vari laboratori di cioccolato e numerosi bar. Il Laboratorio Don Puglisi merita una particolare attenzione perché è stato creato per dare un sostegno alle ragazze in difficoltà. Da non perdere anche il Museo del Cioccolato, ulteriore conferma dell´eccellenza del prodotto, rinomato in tutta Italia.



Marina di Ragusa

Tra Ragusa e Modica non c´è più di una trentina di minuti di strada, per un percorso che supera di poco i 15 chilometri. Naturalmente, non ci si può dimenticare di fare tappa a Marina di Ragusa, che mette a disposizione dei turisti spiagge di sabbia che sembrano infinite per quanto sono lunghe, con i viali di palme che assicurano la frescura e l´ombra di cui si ha bisogno per proteggersi dal caldo più torrido. In piazzetta è quasi d´obbligo la classica brioche con il gelato, specialmente se si viaggia in compagnia dei bambini.



Dove soggiornare

un villaggio turistico in Sicilia iGV Club Marispica, a poca distanza da Pozzallo, è inserito in un contesto unico nel suo genere, con paesaggi resi spettacolari dalle spiagge dorate e dalla macchia mediterranea, con la sua vegetazione rigogliosa; l´iGV Club Baia Samuele, invece, è un villaggio turistico vicino a Modica, città che l´Unesco ha inserito nell´elenco dei patrimoni mondiali protetti dall´umanità, e propone un hotel di lusso circondato da una baia spettacolare. Prenotando entro il 14 aprile 2019, è possibile usufruire di una imperdibile promozione. Chi è alla ricerca disud-orientale che garantisca servizi di qualità per godersi appieno questo angolo di paradiso non può che rivolgersi ai resort iGV Club. L´, a poca distanza da Pozzallo, è inserito in un contesto unico nel suo genere, con paesaggi resi spettacolari dalle spiagge dorate e dalla macchia mediterranea, con la sua vegetazione rigogliosa; l´, invece, è un villaggio turistico vicino a Modica, città che l´Unesco ha inserito nell´elenco dei patrimoni mondiali protetti dall´umanità, e propone un hotel di lusso circondato da una baia spettacolare.



Scicli

Infine, una delle ultime destinazioni a cui non si può rinunciare in occasione di questo fantastico itinerario è rappresentata da Scicli, che a sua volta può vantare il titolo di patrimonio dell´umanità protetto dall´Unesco. La Chiesa di San Giovanni Evangelista e Palazzo di Città sono solo due esempi della bellezza architettonica di questa località, che offre anche tesori come la Chiesa di Santa Maria la Nova e Palazzo Beneventano. Tra Ragusa e Scicli ci sono circa 40 minuti di auto: una breve deviazione che vale la pena di affrontare, anche perché non molto distante è la frazione di Donnalucata, che è stata resa celebre dalle riprese della fiction di Raiuno che ha fatto conoscere la Sicilia sud-orientale in tutta Italia, Il Commissario Montalbano.