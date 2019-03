Inserita in Cronaca il 05/03/2019 da Direttore GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI: SEQUESTRATI OLTRE 6.200 KG. DI PRODOTTI ITTICI OPERAZIONE PHOENIX 7.



 341 kg. di prodotti ittici sottoposti a sequestro amministrativo e  N. 12 illeciti amministrativi contestati per complessivi € 29.000

Sono questi i risultati complessivi di specifiche attività di controllo della filiera ittica disposte dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto sotto il nome di Operazione PHOENIX 7, nel corso delle quali personale militare del Servizio Operativo e della Sezione Polizia Marittima e Difesa Costiera della Capitaneria di Porto di Trapani, ha sottoposto a verifiche n.17 attività di ristorazione, n.4 pescherie, n.32 mezzi di trasporto.

Inoltre, n.21 sono stati e controlli in mare e n.8 ai punti di sbarco.

Nel corso dell’attività sono stati operati n.8 sequestri amministrativi di prodotto ittico congelato e fresco ed elevate n.12 sanzioni amministrative riguardanti prodotto ittico privo della necessaria tracciabilità, non correttamente etichettato in spregio alle normative di settore comunitarie e nazionali.

Il prodotto ittico sequestrato non ritenuto idoneo al consumo umano è stato portato in discarica o consegnato dai trasgressori a ditte specializzate per la distruzione, quello ritenuto idoneo è stato donato in beneficenza.

I risultati dell’attività illustrata, che si è protratta per 3 settimane, sono il frutto di una fitta attività di intelligence e di appostamenti degli uomini della Guardia Costiera di Trapani con particolare attenzione ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera ittica, allo scopo di tutelare in primis la salute dei consumatori e garantire il corretto rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di igiene e rintracciabilità dei prodotti alimentari.

TRAPANI, 05.03.2019