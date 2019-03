Inserita in Politica il 05/03/2019 da Direttore MAFIA, LOMBARDO (M5S): COSA NOSTRA FORTE NEL TRAPANESE. PARTITI FACCIANO PULIZIA AL LORO INTERNO Roma, 5 mar - "La provincia di Trapani si conferma purtroppo una zona dove la presenza di Cosa nostra all´interno delle istituzioni è molto forte e compromette lo sviluppo di questo territorio. Ringrazio la magistratura e le forze dell´ordine per l´enorme lavoro svolto, adesso occorre uno sforzo ulteriore anche da parte dei partiti politici per inserire all´interno delle istituzioni gente onesta e lontana da episodi o fatti inquietanti. Il Movimento 5 Stelle questo lo fa da sempre: che le altre forze politiche prendano esempio da noi”. Lo afferma il deputato alcamese del MoVimento 5 Stelle Antonio Lombardo, commentando le 25 ordinanze di custodia cautelare emanate oggi nei confronti di persone ritenute appartenenti del mandamento mafioso di Trapani, nell’ambito dell´operazione denominata "Scrigno".