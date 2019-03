Inserita in Cronaca il 04/03/2019 da Direttore Donati più di 600 euro in giocattoli al reparto di Pediatria dell´Ospedale di Milazzo Giochi da tavolo, bambole, peluche, giochi interattivi e molto altro è stato donato al reparto di Pediatria dell´ospedale Giuseppe Fogliani di Milazzo, la donazione fatta da Il Melograno ONLUS e dal Centro Educativo Fantavolando gestito dalla ONLUS Milazzese va a completare l´iniziativa "Doniamo un Sorriso 2018", la lotteria solidale natalizia organizzata da Il Melograno giunta ormai alla sua terza edizione.

La cospicua somma raccolta ha permesso di destinare gli aiuti a ben 2 ospedali del comprensorio, infatti dopo Milazzo toccherà nei prossimi giorni al Policlinico di Messina a cui verrà destinata una egual somma di materiale ludico.

Ma perché proprio dei giocattoli? Riteniamo fondamentale una sana crescita ed educazione dei bambini in età prescolare, quanto già attuato all´interno del Centro Educativo Fantavolando di Via Due Torri n°5 ad Olivarella non può rimanere ivi isolato, è fondamentale il ruolo dell´attività ludica che consenta ai bambini un adeguato sviluppo dell´intelletto quanto della creatività, ecco perché riteniamo fondamentale provare ad allietare, per quanto possibile, la degenze dei piccoli all´interno delle strutture sanitarie del territorio tramite un aiuto concreto, ampliando così al territorio la concretizzazione del nostro credo: "La persona al Centro, sempre, oltre il Possibile.", perseguendo il percorso della Garanzia del Diritto all´Infanzia, all´Assistenza ed al Gioco.

Società Cooperativa Il Melograno ONLUS