Inserita in Cronaca il 02/03/2019 da Direttore CARNEVALE A MARSALA. MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. SOSPESO PAGAMENTO SULLE ´STRISCE BLU´ DA OGGI E FINO AL 5 MARZO SOSPESO IL PAGAMENTO SULLE "STRISCE BLU"



Modifiche alla circolazione veicolare in occasione del Carnevale 2019 a Marsala. Lo dispone un’ordinanza della Polizia Municipale che, a partire da oggi e fino al prossimo 5 marzo, stabilisce alcune restrizioni al traffico lungo il percorso interessato al passaggio di carri allegorici e maschere: Piazza Del Popolo-via Mazzini-Piazza F. Pizzo. In particolare, dal 2 al 5 Marzo, limitatamente alle vie/piazze del suddetto percorso: - divieto di sosta dalle ore 10 alle ore 21 - divieto di circolazione dalle ore 16 alle ore 21 Altri divieti riguardano anche alcuni tratti di strade limitrofe al suddetto percorso, così come riportato nel provvedimento e appositamente segnalati agli automobilisti. Contestualmente, come riporta la stessa ordinanza a firma del dirigente Michela Cupini, l’Amministrazione comunale ha disposto che: a) nelle giornate di oggi (sabato 2) e domani (domenica 3), sarà consentita la libera circolazione veicolare in via Roma; b) da oggi e fino al prossimo 5 marzo, su tutto il territorio comunale - ad esclusione di Piazza Del Popolo/via Mazzini/Piazza Pizzo, ove vige il citato divieto di sosta - si potrà parcheggiare liberamente nelle “strisce blu”, senza quindi il pagamento di ticket/park card.