Inserita in Cronaca il 23/02/2019 da Direttore

Erice - CONDIZIONI MEREOLOGICHE AVVERSE: CONTINUA LA FASE DI EMERGENZA, CHIUSA AL TRANSITO LA VIA GIUSEPPE CLEMENTE

Continuano a registrarsi situazioni di criticità a causa delle condizioni metereologiche avverse registrate nella giornata di oggi.

A causa del crollo di un albero al momento è stata chiusa al traffico un tratto della via Giuseppe Clemente, nei pressi del Ristorante Panorama, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e gli addetti della Protezione Civile dei Comuni di Trapani ed Erice per eliminare il pericolo.

Nel pomeriggio è stata riaperta al traffico la strada provinciale di accesso ad Erice, che era stata chiusa al traffico dopo la caduta di un grosso albero che si era abbattuto sulla carreggiata.

La situazione in vetta è critica, però, per via della neve caduta per alcune ore questo pomeriggio lungo le strade del borgo medievale che si sono improvvisamente imbiancate, per cui si consiglia vivamente di mettersi in viaggio solo nel caso di necessità.

Il forte vento di grecale continua intanto a creare disagi. Diversi gli interventi eseguiti nella giornata dalle squadre della Protezione Civile oltre per gli alberi finiti lungo la carreggiata delle strade per Trapani e Valderice.

Si ribadisce l’invito alla cittadinanza per la massima prudenza e cautela negli spostamenti lungo le strade di montagna, dove per le prossime 24 ore sono previste ulteriori nevicate sparse a quote superiori a 400/600 metri, e lungo le strade costiere per le possibili mareggiate lungo le coste esposte, come evidenziato nel bollettino diramato dalla protezione civile.





L´Assessore alla Protezione civile - Gian Rosario Simonte





Erice, 23 febbraio 2019