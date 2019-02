Inserita in Cultura il 21/02/2019 da Direttore

Termini Imerese, quarto ciclo di lezioni all’Università Popolare

Quarto ciclo di lezioni all´Università Popolare venerdì 22 Febbraio 2019 con inizio alle ore 15,30 in via Garibaldi, 33 a Termini Imerese. Le lezioni avranno la durata di un´ora e si terranno fino alle 19,30. I percorsi di studio attivati: "Architettura barocca in Sicilia" che avrà come docente Armando Antista; "Le medicine tradizionali" corso tenuto da Giovanni Iannuzzo; e "Le ville di Palermo" con le lezioni di Fabrizio Giuffrè. Dalle ore 15,30 alle 16,30 la lezione prevista "La ricostruzione del Val di Noto dopo il terremoto del 1693"; dalle 16,30 alle 17,30 si discuterà su "Le ville di Mezzomonreale", ed infine dalle 18,30 alle 19,30 verrà affrontato l´argomento "Le ville della Piana dei Colli ". Le lezioni saranno precedute dall´intervento del Presidente dell´Università Popolare di Termini Imerese Alfonso Lo Cascio. Per iscriversi ai corsi non è richiesto alcun titolo di studio e non sono previsti limiti di età. Per informazioni tel. 091.8112571 – 346.8241076 - Email: segreteria@unipoti.it.





L´UNIPOTI nasce come luogo di formazione continua e permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani e pone al centro delle proprie attività lo studio, la ricerca, il confronto, il dibattito, l´aggiornamento culturale, per recuperare, come nelle antiche Universitas, il vero significato della cultura, intesa come confronto personale, creazione partecipata e patrimonio collettivo: una comunità costruita intorno al valore della condivisione della conoscenza.