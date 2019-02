Inserita in Politica il 19/02/2019 da Direttore Aeroporti siciliani, subito gestione unica e NO alla privatizzazione. "Quello dei trasporti aerei da e per la Sicilia è un tema centrale per il nostro Governo". Lo ha affermato il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Vincenzo Santangelo, ritornando sul tema degli aeroporti siciliani. "Ieri ho incontrato le portavoce M5S all’Assemblea regionale siciliana, Valentina Palmeri e Stefania Campo, confermando il fondato timore che si vogliano a tutti i costi privatizzare gli scali aeroportuali siciliani. Preoccupazione giustificata anche dalla recente nomina di Riggio come consulente della Regione siciliana". "La nostra posizione è chiara" ha proseguito il Sottosegretario Santangelo. "Vogliamo una Rete unica regionale che ponga fine alla concorrenza tra gli aeroporti pubblici siciliani.

Siamo e saremo contro la privatizzazione selvaggia e contro ogni ulteriore forma di sfruttamento di risorse pubbliche per fini privati, ma soprattutto vigileremo contro ogni forma di speculazione ai danni dei bisogni dei passeggeri siciliana" ha poi concluso.