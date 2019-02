Inserita in Cronaca il 18/02/2019 da Direttore Medaglia di bronzo per Samuele Amato dell’Istituto Alberghiero ´Florio´ di Erice ai Campionati della Cucina Italiana di Rimini Samuele Amato, 18enne studente dell’Istituto Alberghiero “Florio” di Erice”, ha guadagnato il bronzo nella categoria k1 Cucina calda, della 4^ edizione dei Campionati della Cucina Italiana, svoltisi dal 16 al 19 febbraio, all’interno della manifestazione “Beer Attraction”, sezione “Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy.

“Un grande orgoglio - dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – per la nostra scuola, alla luce, oltretutto, della condotta di Samuele, che ha preso parte alla più estesa e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchef, allenandosi e preparandosi senza pretendere che la scuola gli pagasse nulla, ma portando a casa il risultato e ringraziando la stessa scuola per la preparazione che gli ha dato. Un bellissimo esempio di ragazzo umile e talentuoso, che ha affrontato la competizione con impegno e determinazione in una straordinaria vetrina culinaria nel panorama della cucina italiana, che anche quest’anno ha avuto un respiro internazionale”.