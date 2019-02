Inserita in Politica il 18/02/2019 da Direttore Ex province, Musumeci convoca i Parlamentari nazionali, Siracusano (FI): ´Chiediamo la procedura d´urgenza per interrompere il prelievo forzoso ed evitare il dissesto´ Palermo, 18/02/2019: "L´incontro di oggi ci predispone verso un obiettivo comune da perseguire con celerità. Giusto per chiarire l´iter procedurale: io avevo presentato un emendamento al dl semplificazione, bocciato dal Governo e successivamente accolto con piccole modifiche come ordine del giorno. Il Governo nazionale si è dunque impegnato a risolvere il problema delle ex province". A riferirlo è la deputata di Forza Italia, on. Matilde Siracusano, a seguito dell´incontro di oggi, presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana, voluto dal Governatore Musumeci, insieme alle sigle sindacali e la deputazione nazionale eletta in Sicilia.



"Il positivo intento che raccolgo in questa sede - conclude Siracusano - onde evitare contraddizioni che spesso si verificano a Roma, deve essere di buon auspicio per accogliere la proposta di legge presentata da Forza Italia, composta da un solo articolo, che cancella il prelievo forzoso e avviare la procedura d´urgenza. Solo così le ex province possono tornare a erogare quantomeno i servizi essenziali e scongiurare il dissesto finanziario".