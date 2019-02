Inserita in Sport il 18/02/2019 da Direttore Sundas incontra Ivana Icardi Nella vicenda Icardi, prende la parola l’agente FIFA Alessio Sundas (colui che sta cercando di portare Messi in Italia, che ha proposto al Real Madrid le sponsorizzazioni dello stadio ed è l’uomo che ha smosso i progetti “stadi di proprietà”), il quale ha contattato Ivana Icardi (sorella di Maurito) chiedendole un incontro con lei, lo stesso fratello e sua moglie, per far fare pace a tutti e parlare insieme del futuro di Mauro Icardi.

Ecco i diversi punti proposti dal manager toscano: Spostare Mauro Icardi in altro club, l’inter si sta dimostrando inadatta all’argentino e già una squadra è seriamente interessato all’attaccante argentino (non possiamo dire se sia o meno italiana ma si può solo rivelare ch’è una squadra molto forte e blasonata); Fare entrare Ivana insieme a Sundas nella gestione di Icardi, precisamente la gestione dell’immagine e beneficienza del campione (come la sorella di Cristiano Ronaldo).

Nei prossimi giorni Sundas incontrerà Ivana per vedere la fattibilità dell’operazione.