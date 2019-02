Inserita in Cronaca il 05/02/2019 da Direttore Paceco, iniziano i lavori per la messa in sicurezza della via Quasimodo Inizieranno domani, 6 febbraio, i lavori per la messa in sicurezza della via Salvatore Quasimodo, a Paceco. Si tratta della strada che collega la via Marsala con la via Vittorio Sereni.

“Sarà realizzata una nuova cunetta e metteremo in sicurezza l’intera strada con l’asfalto, dal semaforo della via Marsala alla via Sereni” anticipa l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Matteo Angileri, esprimendo la propria soddisfazione per l’avvio di “un intervento promesso in campagna elettorale dal nostro Sindaco, Giuseppe Scarcella, e previsto nel programma”.