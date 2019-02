Inserita in Sport il 05/02/2019 da Direttore Mazara calcio: Il nuovo allenatore è Totò Aiello La società Mazara calcio comunica di avere ingaggiato il nuovo allenatore gialloblu, trattasi di mister TOTO’ AIELLO, 61enne di Bagheria. Il neo tecnico canarino nel pomeriggio odierno è stato presentato alla squadra dal presidente Franzone e dal direttore sportivo Rinaudo, al termine dell’incontro il neo mister gialloblu ha diretto il primo allenamento con la squadra allo stadio Bonocore di Palermo.

Totò Aiello da calciatore ha militato nel ruolo di difensore in squadre di C-1 e C-2, tra le maglie indossate nei dilettanti anche Alcamo, Canicattì e Bagheria.

Da allenatore è stato nelle panchine di Bagheria (Ecc) vincendo il campionato e due coppe Italia regionali. Con il Licata (Ecc) ha vinto una coppa Italia regionale. Un campionato di eccellenza vinto con l’Alcamo. Tra le squadre allenate anche Ragusa (serie D) e Vittoria (serie D).

Per mister Totò Aiello, domenica 10 febbraio debutto casalingo al Nino Vaccara nella gara con il Cus Palermo.

Al nuovo allenatore canarino la società augura buon lavoro!

(Nella foto il D.S. Rinaudo e mister Totò Aiello)