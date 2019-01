Inserita in Cronaca il 31/01/2019 da Direttore CASTELVETRANO: CARABINIERI SALVANO UN GIOVANE CHE TENTAVA IL SUICIDIO Grazie alla costante proiezione esterna espressa dalla Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, e all’attenzione e lucidità dei militari impegnati ogni giorno sul territorio di competenza è stato possibile salvare un giovane che stava tentando di togliersi la vita. Lo scorso lunedì 28 gennaio, intorno alle ore 22:00 una pattuglia della dipendente Sezione Radiomobile, nel transitare in via Palestro notava un giovane – successivamente identificato in un 17enne del posto – che, appeso con una cintura a una saracinesca, stava tentando il suicidio. Immediatamente i militari, dopo averlo slegato e posto in sicurezza, lo accompagnavano al locale pronto soccorso. Da accertamenti svolti nell’immediatezza emergeva che il ragazzo avesse precedentemente tentato il suicidio ingerendo dell’alcool e successivamente, non riuscendo nell’intento, avesse dato luogo all’insano gesto. All’arrivo della madre è stato trasportato presso il reparto di neuro-psichiatria infantile dell’ospedale “Giovanni di Cristina” di Palermo per accertamenti specialistici, e affidato alle cure del personale sanitario.

Trapani, 31 gennaio 2019