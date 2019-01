Inserita in Economia il 24/01/2019 da Direttore Tutti i dati del mercato auto 2018: cala il diesel, crescono le bifuel tra gpl e metano Il 2018 si è chiuso con una variazione in quanto a consegne nel mercato auto: un leggero calo in termini di vendite, accompagnato però da un nuovo fenomeno che fa ben sperare. Se da un lato calano infatti le auto diesel, dall´altro crescono le alimentazioni alternative: una situazione che si è sviluppata anche alla luce delle novità in fatto di misure anti smog (per le quali crescono anche i controlli), le quali hanno colpito alcune categorie di auto ritenute più inquinanti.

Automotive: i dati del mercato italiano

Innanzitutto è il caso di cominciare con una panoramica dei dati, come detto in leggero calo rispetto al recente passato. Questo è quanto emerso dagli studi ufficiali sul mercato italiano dell'auto 2018: le unità consegnate nella totalità dei dodici mesi dello scorso anno sono arrivate a circa 1 milione e 923mila, contro il totale di 1 milione e 989mila unità del 2017. Dunque è stata registrata una flessione che si aggira intorno al -3,3% rispetto ai 12 mesi precedenti. A subire le maggiori perdite sono state le auto diesel, che nonostante questo rimane comunque il settore con le quote di mercato maggiori: stando ai dati, a dispetto di un crollo del -12,3% nel 2018, questa categoria di modelli rappresenta ancora il 51,5% del mercato delle vendite. Da sottolineare che la percentuale persa per strada dalle auto a gasolio è stata spartita dalle auto a benzina e le già citate alimentazioni alternative. Queste ultime rappresentano la vera sorpresa in positivo del 2018: si parla, difatti, di un comparto che occupa il 13,3% del mercato, con un incremento del +2% circa, e che include il gpl, il metano e le propulsioni elettriche ed ibride.

Le auto gpl più vendute e altre info utili

Il podio delle auto gpl più acquistate in Italia nei dodici mesi del 2018 vede grandi protagonisti tre modelli molto noti: si tratta della Fiat Panda, che si trova in testa con oltre 12mila unità vendute, della Lancia Ypsilon (11mila unità vendute) e della medaglia di bronzo Opel Corsa (9mila unità vendute). Giù dal podio si trovano altre auto di spessore, come la Renault Clio e la Dacia Sandero, entrambe con circa 7mila vetture vendute. In sesta posizione si colloca la Citroen C3 (6mila immatricolazioni), mentre la settima e l'ottava posizione vengono occupate entrambe dalla Fiat, con la 500X e con la Tipo (entrambe intorno alle 5mila vendite). Chiudono la graduatoria delle automobili gpl più vendute nella Penisola la Dacia Duster e la Opel Karl (circa 4mila modelli venduti nel 2018). La crescita del gpl e delle alimentazioni più ecologiche è anche dovuta ad alcuni incentivi sia già in vigore sia in fase di approvazione: un esempio è l´ecobonus (e la corrispettiva ecotassa 2019) che con il nuovo anno permetterà di accedere ad interessanti incentivi sull´acquisto di auto ecologiche con emissioni di CO2 molto basse.

Insomma, se da un lato il mercato automotive italiano ha conosciuto una leggera flessione, dall’altro gli automobilisti dello Stivale si dimostrano sempre più attratti dalle alimentazioni alternative.