Inserita in Sport il 16/01/2019 da Direttore TRAPANI CALCIO - ERASMO MULE´ ALLA SAMPDORIA Trapani, 16 gennaio 2019 – La Società Trapani Calcio comunica la cessione a titolo definitivo alla Sampdoria del difensore Erasmo Mulè. Contestualmente alla cessione è stato definito dalla società blucerchiata il prestito temporaneo dello stesso Mulè al Trapani. Il giovane difensore, pertanto, continuerà a vestire la maglia granata fino a giugno 2019. Classe 1999, di Alcamo (Trapani), Mulè ha mosso i primi passi da calciatore nella sua città con l’Adelkam, passando poi al Palermo e, quindi, al settore giovanile del Trapani. All’inizio dell’attuale stagione sportiva con il Trapani ha sottoscritto un contratto di addestramento tecnico ed è entrato stabilmente nell’organico della Prima Squadra, debuttando in serie C. In granata Erasmo Mulè ha totalizzato finora 17 presenze, realizzando 1 gol.