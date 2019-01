Inserita in Sport il 16/01/2019 da Direttore Marsala Calcio: Arriva in prestito il difensore Angelo Rallo (2000), aggregato anche il portiere Dennis Sansone (2002) La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica di avere acquisito le prestazioni sportive a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del difensore classe 2000 Angelo Rallo. Rallo, atleta marsalese, è un difensore centrale di piede mancino, adattabile all´occorrenza anche al ruolo di terzino. Il giovane lilibetano proviene in prestito dal Trapani Calcio (Serie C), ma dal gennaio al dicembre 2018 è stato in prestito al Parma Calcio (Serie B prima e Serie A dopo), dove ha militato nella Primavera prendendo parte da titolare anche al Torneo di Viareggio 2018. La Società comunica infine di aver aggregato alla Prima Squadra il portiere Dennis Sansone, classe 2002 di Mazara del Vallo (TP), in prestito anch´egli dal Trapani Calcio. Sansone continuerà, congiuntamente agli eventuali impegni con la Prima Squadra, anche a difendere i pali dell´Under 19 di mister Tony Di Maggio come fatto fin da inizio stagione. Rallo ha scelto la maglia numero 13, Sansone la maglia numero 99, ed entrambi sono già a disposizione di mister Vincenzo Giannusa.

Marsala, 15/01/2019