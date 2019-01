Inserita in Politica il 15/01/2019 da Direttore Libero Consorzio Caltanissetta. Arancio: ‘no’ chiusura sedi distaccate “La chiusura degli uffici distaccati del Libero Consorzio di Caltanissetta è inopportuna, rischia di creare disagi ai cittadini della provincia e di determinare spese maggiori – ad esempio per le missioni del personale - rispetto ai risparmi delle utenze, dal momento che gli immobili sono di proprietà dell’ente”. Lo dice Giuseppe Arancio, parlamentare regionale del Partito Democratico, in merito alla ipotesi di chiusura da parte del commissario straordinario dell’Ente degli uffici distaccati in provincia (compreso quello di Gela) e l’accorpamento nelle sedi di Caltanissetta.



“Mi auguro – aggiunge Arancio – che si eviti questa decisione dal momento che, soprattutto per quel che riguarda la città di Gela ed il suo territorio, la presenza di una sede distaccata determina vantaggi sia alla funzionalità dell’ente, che agli utenti”.





martedì 15 gennaio 2019