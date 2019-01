Inserita in Sport il 13/01/2019 da Direttore Marsala Calcio: Roccella - Marsala 1-1 Il Marsala tira fuori un´ottima prestazione, nonostante i due allenamenti saltati in settimana, e ai punti avrebbe sicuramente meritato l´intera posta in palio, ma un Roccella solido e cinico tiene botta acciuffando un uno a uno che muove la classifica per entrambe le compagini. Per gli azzurri è un passettino verso la salvezza, ma i dieci minuti finali vorrebbero certamente essere giocati di nuovo da capitan Nagib Sekkoum e compagni se mai fosse possibile. Domenica prossima, 20 gennaio 2019, il Marsala sarà impegnato per la 20° giornata (3° del girone di ritorno) al “Nino Lombardo Angotta” contro l´ACR Messina, reduce da due fondamentali e rotonde vittorie consecutive fra campionato e Coppa Italia di Serie D, rispettivamente in chiave salvezza e per approdare ai Quarti di Finale. Contro i messinesi all´andata finì 3-2: vantaggio azzurro con Sekkoum al 12´, poi i padroni di casa hanno dilagato con la doppietta di Arcidiacono al 18´ e 35´ inframezzata dal gol di Cocimano al 33´; infine il gol della bandiera di Candiano al 49´.

LA CRONACA: Mister Francesco Passiatore schiera i suoi con il 4-3-2-1, con capitan Ciro Amelio al centro della difesa e Faella di punta; mister Vincenzo Giannusa risponde con il 4-3-3 con due variazioni rispetto alla gara precedente contro il Rotonda: Candiano al posto dello squalificato Lo Nigro, con capitan Nagib Sekkoum schierato da regista, e Manfrè al posto di Bonfiglio come ala sinistra. Nel primo tempo il Marsala predomina territorialmente e tiene in mano il pallino del gioco, ma nessuna occasione degna di nota si registra in nessuno dei due fronti di attacco. Nella ripresa il Marsala ci mette otto secondi a sbloccarla, fissando così un record difficilmente migliorabile in futuro: Candiano batte il calcio d´inizio appoggiandosi su Sekkoum, passaggio di ritorno e sventagliata sull´out di sinistra, Galfano sprinta verso la porta e di piatto trova l´appuntamento con il pallone e con uno dei gol più immediati della storia del calcio, siglando l´uno a zero. I reggini non ci stanno e al 63´ pareggiano: cross di Tassone dalla destra e il neo-entrato Djiwomo Adusa, appena acquistato dall´Ascoli (Serie B) e giovanissimo attaccante classe 2001, si inventa un colpo di spalla che beffa Giappone per l´uno a uno definitivo. Al 75´ Sekkoum su punizione manda a lato, e all´81´ è accaduto quello che poteva essere il punto di svolta del match in favore dei lilibetani: Amelio si becca il secondo cartellino giallo, venendo così espulso. Il finale è convulso, e la dea bendata bacia decisamente i padroni di casa. All´83´ Bonfiglio ne salta tre e spara di esterno, Spano ci arriva. All´85´ è ancora Bonfiglio a calciare, ma il tiro è centrale. All´89´ Corsino crossa, un difensore locale anticipo all´ultimo istante Manfrè appostato liberissimo nell´area piccola e sfiora un clamoroso autogol con la palla che sbatte sulla parte superiore della traversa. Dal calcio d´angolo susseguente il cross di Sekkoum attraversa tutta l´area piccola senza trovare la deviazione vincente. Al 92´ sembra la volta buona: Candiano pesca pregevolmente in area Prezzabile, ma il capocannoniere azzurro arriva molle all´impatto a colpo sicuro sul secondo palo.

I TABELLINI: Roccella – Marsala 1-1 (0-0 p.t.) Roccella: Spano (´98), Asselti (´98), Amelio (K), Strumbo (´00), Zukic (´00) (56´ Djiwomo Adusa (´01)), Pizzutelli, Diop (56´ Cordova), Riitano (´00), Tassone (´98), Colaianni, Faella. A disposizione: Commisso (´02), Osei, Filippone (´99), Ngom, Braglia (´98), De Luca (´01), Akonedo (´00). Allenatore: Francesco Passiatore. Marsala: Giappone (´01), Galfano (´99) (76´ Benivegna (´00)), Sekkoum (K), Maraucci, Corsino, Balistreri (71´ Bonfiglio), Giuffrida (´99), Candiano, Giardina, Mazzara (´00) (54´ Prezzabile (´98), Manfrè. A disposizione: Compagno (´99), Fragapane, Tripoli, Prestia, Ciancimino (´99), Patti (´01). Allenatore: Vincenzo Giannusa. Arbitro ed Assistenti: Sig. Franck Loic Nana Tchato della Sez. A.I.A. di Aprilia (LT); Sigg. Ferdinando Pizzoni della Sez. A.I.A. di Frattamaggiore (NA) e Giuseppe Maiorino, della Sez. A.I.A. di Nocera Inferiore (SA). Reti: 63´ Djiwomo Adusa (R); 46´ Galfano (M). Ammonizioni: Diop (R), Amelio(R), Asselti (R), Pizzutelli (R); Manfrè (M). Espulsione: 81´ Amelio (R) per doppia ammonizione. Corner: 3 a 3. Recuperi: 1´ p.t. e 4´ s.t. Spettatori: 400 circa. Note: /.

Marsala, 13/01/2019