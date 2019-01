Inserita in Cronaca il 09/01/2019 da Direttore ALCAMO: IL SINDACO DOMENICO SURDI E L’ASSESSORE ALLA CULTURA, LORELLA DI GIOVANNI RINGRAZIANO QUANTI HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE Concluse le festività natalizie, trascorse serenamente e all’insegna del divertimento e dello svago, grazie al ricco palinsesto di eventi che ha animato, pe un mese, le giornate della Città di Alcamo. Il Programma “Alcamo a Natale”, un calendario di eventi che ha interessato tutta la Città, i diversi contenitori culturali e le vie del nostro centro storico in particolare, a partire dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio 2019.

Dichiarano il Sindaco, Domenico Surdi e l’assessore alla cultura, Lorella Di Giovanni “ringraziamo la Pro Loco Città di Alcamo per aver organizzato l’evento, declinando gli indirizzi dell’Amministrazione in un palinsesto che ha riscosso un grande successo; capace di promuovere il territorio, animando e valorizzando i luoghi più belli della nostra Città. Ringraziamo altresì le Associazioni Fare Ambiente, UNITRE, AIRC, FIDAPA, ARCHEOClub, Lega Navale, Sclerosi Multipla, Laurus, Felici e Contenti, Musikè, A.S.D. Hathor, A.S.D. Carillon, Mater Dei, Segni Nuovi, Frappè Animazione, la Gospelproject, l’Associazione Culturale Opera dei Pupi, la Consulta Giovanile, l’Associazione Cassaru, il Movimento Ecclesiale Carmelitano e tutti coloro che hanno partecipato alle Vie dei Presepi, l’Associazione Cultura e Tesori Nascosti Quelli Della Contradanza, gli zampognari, l’Associazione Jacopone da Todi, i Musicani, l’Associazione Cavalieri del Castello dei Conti di Modica, , l’Associazione Un Castello nel Cuore, Calandra&Calandra, il DJ Delta, la Wind String Quartet, Matranga e Minafò, il Comitato Regionale ASI, il Liceo Classico Ciullo d’Alcamo, Centro Autos di Alcamo, l’Associazione Amici della Musica, gli Artisti di Strada, l’Associazione Sicilia Incantata, il Maestro Alfredo Gilè, le artiste Benenati e Pizzitola, l’attore Antonio Pandolfo, i Power Flowers e le band I Supernova, I Wild Shout, I RapBrothers e I Genere Generico che hanno lavorato insieme alla Proloco con grande spirito di collaborazione, per regalare a tutti momenti di svago e divertimento.

Afferma il Primo Cittadino “Anche quest’anno il Natale è stato il risultato di una felice collaborazione fra le energie creative della nostra Città, mettendo in rilievo come cresce lo spirito di comunità; inoltre abbiamo voluto, per due settimane, offrire ai cittadini alcamesi il servizio del bus urbano. Quest’anno inoltre, - continua il Sindaco - per la prima volta, la Casa di Babbo Natale dell’Associazione Felici e Contenti, un luogo di giochi natalizi per i bambini, è stata realizzata in uno dei locali confiscati alla mafia; mentre l’albero della Piazza, che è stato particolarmente apprezzato, è stato donato dall’azienda agricola Bonì di Alcamo.

Infine, il Sindaco e l’Assessore rivolgono un ringraziamento agli uffici Spettacolo, Cultura, Servizi Tecnici, Polizia Municipale e Protezione Civile.

Alcamo, 9 Gennaio 2019.