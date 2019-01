Inserita in Cronaca il 06/01/2019 da Direttore MARSALA - POTENZIAMENTO DISTRIBUZIONE KIT Da lunedì 7 gennaio Energetikambiente potenzierà la distribuzione dei nuovi contenitori con l’allestimento di 3 punti di ritiro kit sul territorio.

Ecco dove trovare gli operatori e i nuovi contenitori dei rifiuti: - Centro Comunale di Raccolta Contrada Cutusio; dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 - Centro Comunale di Raccolta Contrada Ponte Fiumarella; dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 - Monumento ai Mille; dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13

Per ritirare il kit presso uno dei punti di distribuzione sarà necessario presentarsi esibendo documento di identità e codice fiscale dell’utente TARI. Qualora il ritiro venga effettuato da un delegato, questo dovrà essere munito di documento d’identità e delega scritta accompagnata da copia del documento d’identità e codice fiscale del delegante.

Per garantire agli utenti maggior supporto informativo saranno inoltre presenti sul territorio marsalese 2 punti informativi operativi dalle ore 8 alle ore 14

Il primo allestito in via Roma e il secondo presso l’area tra Villa Cavallotti e Teatro Impero. I punti informativi saranno operativi il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e il martedì, giovedì e sabato dalle ore 14 alle ore 20

Sono infine in fase di definizione i luoghi e le date di un nuovo ciclo di incontri rivolti alla cittadinanza che si svolgeranno nel mese di gennaio. [CS EG]