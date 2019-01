Inserita in Sport il 04/01/2019 da Direttore Costa Gaia: Milan, Genoa, Trapani e Val d´Europe agli ottavi. Eliminati i russi Una vittorie e due sconfitte. Nella categoria “Under 14” escono quindi di scena i russi del Dolgoprydny che si fermano ai gironi eliminatori. Passano agli ottavi di finale, fra gli altri, Adelkam, Academy Galactic Marsala, Real San Giovanni (FG), Calcio Sicilia e Buon Pastore (PA). Fra gli “esordienti a 9” appare inarrestabile la marcia del Milan che passa agli ottavi rifilando altre 16 reti allo Junior Team. I rossoneri, in tre gare del girone eliminatorio, hanno siglato 42 reti e subite soltanto una ad opera dell’Adelkam, altra squadra che passa agli ottavi dove affronterà il Genoa mentre il Milan se la vedrà con la Nissa. Qualificate anche Ionia Catania, Accademia Sport Trapani, Cei Palermo, Calcio Sicilia, Aurora Mazara, Sporting Cefalù, Fortitudo Bagheria ed altri clubs dilettantistici. Questa mattina sono scesi in campo anche i “pulcini 2009” e i francesi del Val d’Europe hanno vinto realizzando 13 reti ai danni della Ludos Alcamo. Stesso numero di reti, nel derby trapanese, è stato raggiunto dall’Accademia Sport a discapito del Città di Trapani. Negli ottavi di finale i transalpini se la vedranno con la Valle Jato. Alcamo lì, 04.01.2019