Inserita in Sport il 18/12/2018 da Direttore BANDO SPORT E PERIFERIE: RICHIESTO FINANZIAMENTO PER ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DI SAN GIULIANO Il Comune di Erice ha formalizzato proposta di partecipazione al Bando “Sport e Periferie” per l’annualità 2018 per il finanziamento del progetto per i “Lavori di adeguamento della palestra comunale di via dei Pescatori in località´ San Giuliano”.

La Giunta Toscano, infatti, nella seduta dello scorso 13 dicembre, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei suddetti lavori autorizzando la partecipazione al Bando di cui al D.P.C.M. del 31.10.2018 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva avviato la procedura di selezione degli interventi da finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’art. 1 comma 362 della L. 27.12.2017 n. 205.

Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale pavimentazione con il parquet, la realizzazione di un controsoffitto fonoassorbente con nuovo impianto di illuminazione, il rifacimento degli spogliatoi e dei bagni per un importo complessivo di circa 496.000 euro, con una quota di compartecipazione a carico del comune di quasi 130.000 euro. L’assessore allo Sport, Gian Rosario Simonte: “Lo avevamo al momento della riapertura parziale dell’impianto ed oggi manteniamo la promessa. L’intervento completato era solo il primo step, oggi con questo ulteriore progetto vogliamo andare ulteriormente incontro alle esigenze delle società sportive del territorio, rendendo la nostra palestra ancora più bella e funzionale. Ci vorrà del tempo per sapere se la nostra richiesta sarà andata a buon fine, nel frattempo, però, nelle prossime settimane, dopo avere restituito la palestra al mondo scolastico, contiamo di restituirla anche alle società sportive, visto che proprio in questi giorni è pubblicato un avviso pubblico di selezione per individuare un soggetto sportivo a cui affidare la gestione della palestra in orari extrascolastici, che scadrà il prossimo 27 dicembre.” “Continuiamo a lavorare incessantemente per il nostro territorio – ha commentato il Sindaco Daniela Toscano – e anche questa volta contiamo di intercettare preziose risorse per rendere ancora più bella e funzionale una struttura che abbiamo appena riaperto ma che con questo ulteriore intervento sarà un vero fiore all’occhiello non solo del quartiere di San Giuliano ma di tutto il territorio” Erice 18 dicembre 2018