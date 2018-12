Inserita in Economia il 04/12/2018 da Direttore Sicilia; variazioni di Bilancio: DOMANI (mercoledì) ore 11 conferenza stampa PD all’ARS Domani mercoledì 5 dicembre alle ore 11,00 nella sala stampa di Palazzo dei Normanni, a Palermo, il capogruppo Giuseppe Lupo e i deputati del gruppo PD all’Ars terranno una conferenza stampa in merito al ddl di variazioni di Bilancio in esame al Parlamento regionale.

martedì 4 dicembre 2018