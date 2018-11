Inserita in Cronaca il 21/11/2018 da Direttore Sicilia. Barbagallo: interrogazione su acquisto Castello Schisò a “doppio prezzo di mercato” “Mi complimento con la Regione Siciliana per l’acquisto del Castello di Schisò. Un vero affare, concluso per una cifra doppia rispetto al prezzo di mercato”. Lo dice Anthony Barbagallo in relazione all’acquisizione al patrimonio della Regione del Castello di Schisò nel comune di Giardini Naxos. “ Si tratta di un immobile di alta valenza culturale la cui proprietà è stata la centro di una complessa vicenda giudiziaria. Poco meno di un anno fa, nel dicembre 2017, - aggiunge Barbagallo - il bene era stato battuto all’asta ad 1.615.000 euro. Adesso - conclude - la Regione spende più del doppio, 3.400.000 euro per fare un acquisto che lascia molte ombre”.

mercoledì 21 novembre 2018