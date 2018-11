Inserita in Cultura il 19/11/2018 da Direttore A PALERMO UN CORSO DI FORMAZIONE SU CERIMONIALE ISTITUZIONALE E PROTOCOLLO MILITARE PER GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI Mercoledì 5 dicembre 2018 presso il Circolo Unificato dell’Esercito. Relatore d’eccezione il Dott. Filippo Romano, già Capo del Cerimoniale del Quirinale.



Mercoledì 5 dicembre 2018, il Salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito di piazza Sant’Oliva a Palermo ospiterà un prestigioso seminario di formazione professionale dal titolo “Cerimoniale istituzionale e protocollo militare: normativa, prassi e modelli operativi per gli Enti pubblici territoriali” che si svolgerà secondo il programma allegato. Si tratterà di un incontro operativo e tecnico che avrà come Ospite d’onore il Dott. Filippo Romano, già Vice Segretario Generale e Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica che terrà una relazione sull’affascinante tema del Protocollo del Palazzo del Quirinale.

I lavori inizieranno alle ore 10.00 con i saluti introduttivi del Presidente Nazionale ANCEP Leonardo Gambo cui seguiranno altri saluti istituzionali e vedranno nel corso della mattina anche le relazioni del Vicedirettore della Rivista “Cerimoniale Oggi” Giuseppe Damiano Iannizzotto e del Ten. Col. Leonardo Soloperto, Capo Sezione Affari Generali del Comando Militare Esercito “Sicilia”. La sessione pomeridiana, che prenderà il via intorno alle ore 14.00 al termine della colazione di lavoro offerta da ANCEP, sarà incentrata su testimonianze e confronto grazie agli interventi di Maurizio Famoso (funzionario dell’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Palermo), Rossella Parrinello (componente dello Staff del Commissario del Libero Consorzio comunale di Trapani), Maurizio Massimino (Capo del Cerimoniale della Città di Acireale), Silvana Genova (già Capo del Cerimoniale della Presidenza della Regione Siciliana) e Giovanni Battista Borgiani, Delegato Nazionale per la Formazione e gli Eventi ANCEP. La conclusione è prevista per le ore 16.00 con la consegna degli attestati.

L’evento, organizzato di concerto con il Comando Militare Esercito “Sicilia” di Palermo, è pensato e rivolto ad Amministratori locali, decisori politici territoriali, dirigenti, funzionari e istruttori amministrativi con l’obiettivo di accrescere le competenze professionali del personale dipendente delle Istituzioni pubbliche di ogni genere. Grazie all’efficace approccio didattico, il seminario si rivolge anche a giornalisti, imprenditori, liberi professionisti e appassionati interessati ad acquisire specifiche conoscenze in materia di cerimoniale e protocollo istituzionale. Tra gli argomenti oggetto di approfondimento, specifica attenzione sarà riservata al funzionamento degli Uffici del Cerimoniale nell’ambito degli Enti locali, alle competenze delle Prefetture nella gestione del cerimoniale istituzionale e ai modelli operativi di protocollo militare di interesse per gli Enti territoriali. L’iniziativa ha anche ricevuto i Patrocini della Presidenza della Regione Siciliana, dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’Associazione dei Comuni siciliani (ANCI Sicilia).

Le adesioni, da compilare mediante apposito modulo scaricabile sul sito cerimoniale.net, dovranno pervenire entro venerdì 30 novembre 2018 all’indirizzo mail:segretario.generale@cerimoniale.net.

Ai Soci ANCEP che parteciperanno alla giornata di studio saranno riconosciuti 6 Crediti Formativi validi ai fini del conseguimento dell’Attestazione di Qualificazione Professionale di Cerimonialista prevista dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 o dell’adempimento del successivo obbligo formativo.

Informazioni: www.cerimoniale.net - formazione.eventi@cerimoniale.net



Programma

Ore 09.45 - Accoglienza e registrazione

Ore 10.00 - Saluto introduttivo del Presidente di ANCEP, L. Gambo e saluti istituzionali

Ore 10.15 - Introduzione ai lavori: Promuovere la cultura del cerimoniale: Il DPCM e l’impiego della simbologia pubblica nel rispetto della Costituzione, della Legge e del senso civico. G. D. Iannizzotto, Segretario Generale di ANCEP e Vicedirettore di “Cerimoniale Oggi”

Ore 10.45 - Modelli operativi di protocollo militare per gli enti territoriali L. Soloperto, Capo Sezione Affari Generali del Comando Militare Esercito “Sicilia”

Ore 11.30 - Il Protocollo Palatino. Il Cerimoniale della Presidenza della Repubblica italiana. F. Romano, già Vice Segretario Generale e Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica

Ore 13.00 - Colazione di lavoro offerta da ANCEP

Ore 14.00 -Competenze delle Prefetture e rapporti con gli organi di governo locale nella gestione del cerimoniale territoriale M. Famoso, Funzionario dell’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Palermo

Ore 14.45 - Testimonianze L’importanza del rispetto della forma nelle istituzioni R. Parrinello, Ufficio di Staff del Commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Il funzionamento di un Ufficio del Cerimoniale in ambito comunale M. Massimino, Capo del Cerimoniale della Città di Acireale I simboli dell’identità regionale siciliana S. Genova, già Capo del Cerimoniale della Presidenza della Regione Siciliana

Ore 15.15 - Dalla formazione all’evento protocollare: sapere per fare G. B. Borgiani, Delegato Nazionale per la Formazione e gli Eventi di ANCEP

Ore 16.00 - Consegna degli attestati di partecipazione e congedo