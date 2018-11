Inserita in Cronaca il 09/11/2018 da Direttore Sequestro di prodotti ittici da parte del Locale Comando di Polizia Municipale Città di Mazara del Vallo OPERAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CONTRO L’ABUSIVISMO COMMERCIALE Sequestrati oltre 150 chili di prodotti ittici



Continua la lotta contro l’abusivismo commerciale da parte del locale comando di Polizia Municipale, diretto dal Col. Salvatore Coppolino.

Nell’ambito di un controllo nella piazzetta Scalo ove maggiormente insiste tale fenomeno, personale del locale Comando hanno effettuato il sequestro di 168 chili di prodotti ittici.

Nel corso del servizio gli agenti in servizio hanno individuato una postazione per la vendita di prodotti ittici freschi gestita da ignoti. Immediatamente gli agenti hanno provveduto a sequestrare la merce ma non hanno potuto procedere all’identificazione del/dei soggetti che ne effettuavano la vendita.

Del prodotto sequestrato, dopo un’attenta valutazione da parte del personale veterinario dell’ASP, ne è stato disposta la distruzione non potendo lo stesso essere distribuito alle associazioni di volontariato mancando i requisiti minimi di tracciabilità del prodotto e idonea certificazione sullo stato di conservazione dello stesso.

Mazara del Vallo 09 Novembre 2018