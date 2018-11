Inserita in Tempo libero il 08/11/2018 da Direttore SERATA MICHAEL JACKSON AL DORIAN A PALERMO I THIS IS Michael omaggiano il “re del pop” il 9 novembre nel locale alle spalle di Borgo Vecchio



Il re del pop, The Gloved One, Wacko Jacko, MJ, Smelly, Applehead. Tanti sono i soprannomi che hanno accompagnato il mito di Michael Jackson, ovvero il più grande performer dell’intrattenimento popolare di tutti i tempi.

La sua storia musicale sarà celebrata al “Michael Jackson night”, che vedrà protagonisti i This is Michael – unico tributo del Sud Italia – venerdì 9 novembre al Dorian - il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna - in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno scegliere l’apericena servito al tavolo o l’aperipizza, compreso drink e dessert.

Alle 22 sarà il turno del concerto, che vedrà suonare e cantare tutte le hit di “King Michael. Seguirà dj set con percussioni.

Ingresso a pagamento per l’apericena e aperipizza con concerto è 20 euro o 10 euro solo per il concerto.

Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o al 3939773133.