Inserita in Cronaca il 06/11/2018 da Direttore Marsala: arrestata dalla Polizia di Stato la latitante SOARE Niculina cl. 1970, colpita da Mandato di Arresto Europeo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed uso di atti falsi. Nella mattinata del 03.11.2018, personale del Commissariato di P.S. di Marsala procedeva all’arresto di SOARE Niculina, nei cui confronti era stato emesso, ben cinque anni addietro, un Mandato di Arresto Europeo dalle autorità rumene, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe ed uso di atti falsi. In particolare, a seguito di segnalazione pervenuta dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale – Divisione S.I.RE.N.E., con la quale si notiziava dell’eventuale presenza della cittadina rumena in questo centro, personale dipendente poneva in essere mirati servizi orientati al rintraccio della medesima. Tali mirati servizi creavano il giusto presupposto per addivenire alla certa individuazione della ricercanda SOARE Niculina che veniva bloccata a bordo della propria autovettura in questa via Edoardo Alagna. La stessa, dopo le formalità di rito, veniva associata presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo. La Corte di Appello di Palermo - competente per materia, in attesa delle procedure di consegna della persona ricercata al Paese membro - in sede di convalida, disponeva nei confronti della SOARE Niculina, la misura degli arresti domiciliari.