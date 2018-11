Inserita in Cronaca il 02/11/2018 da Direttore Petrosino - Allerta meteo La Protezione Civile Regionale ha appena diramato un allerta meteo ROSSO per tutta la Sicilia Occidentale a partire dalla mezzanotte di oggi fino a tutto il giorno di domani. Ho già attivato tutti i dirigenti, il personale reperibile e le associazioni di volontariato della Protezione Civile che saranno pronti ad intervenire immediatamente in caso di necessità. Sono pronte anche alcune imprese locali qualora ce ne fosse bisogno. Allo stato attuale invito la cittadinanza a usare cautela negli spostamenti, evitare di sostare in prossimità di alberi, pali dell’illuminazione, cornicioni, strutture o muri precari etc etc. Evitare anche la permanenza per tempi prolungati in scantinati, zone di scavo, fossati o comunque sotto il livello del mare. Particolare riguardo per bambini, anziani o persone con difficoltà motorie.