Inserita in Politica il 30/10/2018 da Direttore La nomina della consigliera comunale di Roccagiovine dopo una riunione del direttivo che ha confermato Carlo Spinelli responsabile provinciale romano. Roma 30 Ottobre 2018: Il direttivo provinciale romano del movimento Italia dei Diritti si è riunito il 26 ottobre per eleggere le nuove cariche per la provincia di Roma interne al movimento stesso. Scontata la conferma alla guida della provincia di Roma di Carlo Spinelli, il direttivo ha nominato vice responsabile Dantina Salzano già consigliere comunale di Roccagiovine e di lunga militanza all’interno del movimento fondato e presieduto da Antonello De Pierro. “ Sono onorata dell’investitura che mi è stata assegnata – esordisce la Salzano all’indomani della nomina – saprò ripagare la fiducia che mi è stata accordata con l’impegno, lo stesso che sto mettendo nel ricoprire la carica di consigliere comunale di Roccagiovine”. Carlo Spinelli riconfermato responsabile romano dell’Italia dei Diritti riconosce le capacità di Dantina Salzano e ne tesse le lodi soprattutto per il lavoro che sta svolgendo all’interno del consiglio comunale di Roccagiovine: “ Dantina sta ricoprendo la carica di consigliere comunale a Roccagiovine con grande impegno e sta contribuendo agli ottimi risultati che il gruppo consigliare IDD sta ottenendo nel comune della valle dell’Aniene dove fino adesso aveva governato una maggioranza senza di fatto un opposizione in quanto il sindaco del comune di Roccagiovine faceva ( non molto ) e disfaceva a suo piacimento. Con il gruppo consigliare dell’Italia dei Diritti – prosegue Spinelli – questo non accade ed i cittadini del comune stesso stanno riconoscendo i meriti del nostro presidente De Pierro capogruppo consigliare, di Paolo Nanni e, appunto, Dantina Salzano che stanno operando per il bene della cittadina e dei suoi abitanti accaparrandosi giorno dopo giorno sempre di più la fiducia degli stessi. Voglio concludere – chiosa Spinelli – augurando a Dantina buon lavoro”.