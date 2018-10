Inserita in Politica il 30/10/2018 da Direttore Forum Conflavoro Pmi, a Lucca anche Durigon e Bonafede Il giornalista Luca Telese presenta ‘Italia Economia & Lavoro’ Quali azioni politiche per ridare un futuro al Paese? Il 9 novembre al teatro del Giglio di Lucca imprenditori, politici, sindacalisti e giuslavoristi a confronto per disegnare l’Italia che sarà



Conto alla rovescia per ‘Italia Economia & Lavoro’, il forum nazionale della confederazione delle piccole e medie imprese Conflavoro Pmi in programma al teatro del Giglio di Lucca il prossimo 9 novembre. Sul palco, in quattro sessioni, si alterneranno figure di spicco dell’ambito politico, sindacale e giuslavorista, tra cui il sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il già ministro del Lavoro Cesare Damiano. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Luca Telese. Saggista, firma dei maggiori quotidiani nazionali, autore e conduttore radiofonico e dei palinsesti Rai e Mediaset, oggi Telese è il volto di punta dei maggiori programmi di approfondimento di La7, tra cui ‘In Onda’.

Le sessioni di ‘Italia Economia & Lavoro’ del coordinatore scientifico Maurizio Centra inizieranno alle 10 per terminare intorno alle 17:30. Si preannuncia quindi una giornata intensa e propositiva, con oltre venti relatori che, suddivisi in quattro sessioni di lavoro, analizzeranno come la situazione sociale, politica ed economica del Paese abbia mutato il sistema del lavoro italiano e, in particolare, il fondamentale tessuto composto dalle piccole e medie imprese.

Ma i relatori che si alterneranno sul palco del Giglio, di fronte a una platea di centinaia di imprenditori provenienti da tutta Italia, non saranno chiamati soltanto a un’analisi fine a sé stessa dell’attualità italiana, bensì alla programmazione di un’incisiva azione politica da concretizzare nell’immediato. Cosa fare, infatti, per rilanciare il Paese e portarlo verso una nuova economia, verso un nuovo lavoro all’insegna della dignità, del benessere, del virtuosismo? Le risposte passeranno dalla città toscana di Lucca, scelta da Conflavoro Pmi per diventare culla dell’Italia che sarà.

“Con il nostro forum del 9 novembre – afferma il presidente di Conflavoro Pmi Roberto Capobianco – vogliamo spingere le istituzioni ad agire per riportare l’Italia, le nostre aziende e il sistema imprenditoriale nel suo complesso dove meritano. Da Nord a Sud sono infatti soprattutto le piccole e medie imprese e i loro lavoratori a essere vittime da troppo tempo di una situazione inaccettabile e gravissima. Quindi occorre assolutamente un’azione politica celere che stravolga questo assetto, che abbatta gli ostacoli che impediscono lo sviluppo d’impresa, che offra a chi riesce a creare lavoro e occupazione gli strumenti per guardare di nuovo al futuro investendo con serenità. Senza il timore di essere soli in questa sfida, senza sentirsi abbandonati dalle istituzioni”.

“Questo – conclude Capobianco – è quello che Conflavoro Pmi auspica da sempre e il motivo per cui il nostro forum ‘Italia Economia & Lavoro’ metterà di fronte per la prima volta numerosissimi esponenti della politica, dei sindacati e del diritto del lavoro. Vogliamo fare incontrare senza filtri gli imprenditori, i parlamentari e gli esponenti del governo in carica così da creare un dialogo costruttivo e strategico. Non c’è più tempo da perdere, occorre agire e occorre farlo subito. Conflavoro Pmi è pronta”.



I relatori del forum di Conflavoro Pmi

Al Giglio, oltre al sottosegretario Durigon, al ministro Bonafede e al già ministro Damiano, sono attesi il professor Oronzo Mazzotta che è tra i più prestigiosi giuslavoristi di sempre, l’avvocato Evangelista Basile dello Studio Ichino-Brugnatelli, il segretario generale Confsal Angelo Raffaele Margiotta, Eugenio Giani presidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Cuchel presidente dell’Associazione nazionale commercialisti e Giuseppe Sapio, dirigente del ministero del Lavoro, divisione VI Controversie di lavoro. E ancora: i rappresentanti del Fondo interprofessionale Formazienda, i senatori Massimo Mallegani, Riccardo Nencini, Manuel Vescovi e Annamaria Parente, Ilaria Milianti della Fondazione Pera, l’onorevole Riccardo Zucconi, l’imprenditore Lamberto Vallarino Gancia e il segretario generale di Pmia Roberto Galanti. Presenti anche Filippo Mengucci, commercialista esperto in campo contrattuale e revisione aziendale, Lorenzo Di Pace della commissione Diritto del lavoro dell’Odcec di Roma, Roberto Cunsolo, tesoriere nazionale e delegato in materia di economia e fiscalità del lavoro e il professor Luca Provaroni, docente di Economia aziendale all’Università La Sapienza di Roma.



Crediti formativi per i professionisti

Italia Economia & Lavoro aprirà il sipario alle 10 con i saluti istituzionali del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, del presidente della provincia Luca Menesini, dell’amministratore unico del teatro del Giglio Giovanni Del Carlo, di Roberto Capobianco presidente nazionale di Conflavoro Pmi e di Carla Saccardi e Luciana Conti, presidenti provinciali rispettivamente dell’ordine dei commercialisti e dell’ordine dei consulenti del lavoro. Inoltre, per i partecipanti al forum iscritti a questi due ordini professionali di tutta Italia, è prevista l’acquisizione di crediti formativi.



Programma e iscrizioni

Il forum, patrocinato da regione Toscana, provincia di Lucca, comune di Lucca, comune di Viareggio, Aiga, Fondazione Aiga, Fondazione Pera e Consiglio nazionale dei dottori commercialsiti e degli esperti contabili, si svolgerà il 9 novembre 2018 al teatro del Giglio in piazza del Giglio, 13/15 – 55100 Lucca, con registrazione dei partecipanti a partire dalle 9. L’ingresso a #iel2018, questo l’hashtag ufficiale della manifestazione, è gratuito ma i posti sono limitati e pertanto è necessaria la prenotazione nella sezione ‘Registrati’ di www.italiaeconomiaelavoro.it. Per informazioni sul programma dettagliato è possibile il medesimo sito, scrivere a iel2018@conflavoro.it oppure telefonare al numero verde 800 911958.



Gli sponsor di ‘Italia Economia & Lavoro’

#iel2018 si svolgerà in partnership con Associazione nazionale commercialisti, Ebiasp e Comitato scientifico Gruppo Odcec Area Lavoro, con la collaborazione di Odcec Lucca, Ocdl Lucca ed Opnasp. Il Forum nazionale di Conflavoro Pmi è sostenuto e sponsorizzato da OjSolution, Lct Igea Logistics & Job, Isfor, Formazienda, Agenzia Generali Lucca ‘Dante Alighieri’, Associazione nazionale commercialisti di Lucca, Elea Srl Servizi Informatici, Deborah Spa, e AL Business Consulting Service.