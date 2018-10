Inserita in Cultura il 23/10/2018 da Direttore

LE CULTURE NEL CENTRO NEL MEDITERRANEO

Il convegno, promosso dalla “Biblioteca di Studi Filosofici” al complesso monumentale dello Steri, il 26 di Ottobre





Il Prof. Piero Di Giovanni battezzerà il completamento della monumentale opera in quattro volumi sulla “Storia della Filosofia” edita da FrancoAngeli





A Palermo, presso il Complesso monumentale dello Steri (Sala delle Capriate), il 26 di ottobre, a partire dalle ore 9.30, e nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, un convegno per discutere sulle riviste scientifiche che hanno fatto dell’Italia il centro culturale nel Mediterraneo. L’occasione per battezzare l’ultimo impegno scientifico di Piero Di Giovanni che, di fatto, mantiene fede al suo progetto culturale di portare a termine l’ambizioso programma di una storia della filosofia in quattro volumi. Non smette mai di stupire, infatti, il professore Piero Di Giovanni, organizzatore del convegno in qualità di presidente della “Biblioteca di Studi Filosofici”, ordinario di Storia della Filosofia e da decenni prestigioso docente dell’Università degli Studi di Palermo, fine intellettuale con la passione per la ricerca, autore di una preziosa “Storia della Filosofia” in quattro volumi, edita per i tipi della casa editrice FrancoAngeli di Milano, che con l’ultimo, in libreria da questo mese, “La storia della filosofia nell’età moderna. Dal XIV secolo al XVIII secolo”, completa il percorso della storia del pensiero iniziato con “La storia della filosofia nell’età contemporanea” e proseguito, poi, con “La storia della filosofia nell’età classica. Dal VII secolo a.C. al II secolo d.C.” e “La storia della filosofia nell’Età Nuova. Dal III secolo al XIII secolo”. Per Piero Di Giovanni, che porta a Palermo gli storici della filosofia più accreditati, «La filosofia, in quanto prodotto della ragione, è sempre rivolta alla comprensione della realtà, in una dimensione ad un tempo critica e storica; da ciò discende che non esiste una Filosofia, ma tante filosofie, nel rispetto dei molteplici modelli speculativi che possono allignare nelle varie epoche storiche e nelle diverse aree geografiche del mondo».





Il convegno dedicato a “Le riviste italiane di filosofia” prenderà il via, alle 9.30, con l’intervento del Prof. Piero Di Giovanni (Università di Palermo) su “Cosmopolitismo e identità culturali” e i saluti augurali del Prof. Fabrizio Micari (Rettore dell’Università di Palermo), del Prof. Girolamo Cusimano (Presidente della Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio Culturale dell’Università di Palermo) e del Prof. Gioacchino Lavanco (Coordinatore dei Corsi di Laurea in Ambito Educativo dell’Università di Palermo) e proseguirà con la prima sessione presieduta dal Prof. Gianni Puglisi (Rettore dell’Università Kore di Enna). Il convegno, anziché proporre studi sulle opere dei singoli autori o dei temi caratterizzanti le varie correnti di pensiero, sottolineerà le proposte avanzate dalle varie riviste che in Italia hanno contribuito alla rinascita e all’evoluzione della filosofia nell’ampio contesto del panorama europeo ed internazionale. Nel corso della mattinata, nel solco di questa scelta metodologica e scientifica, relazioneranno la Prof.ssa Germana Pareti (Università di Torino) su “Filosofia e scienza a confronto”; il Prof. Guido Cimino (Sapienza Università di Roma) su “Physis. Rivista Internazionale di Storia della Scienza”; il Prof. Paolo De Lucia (Università di Genova) su “Vita e Pensiero”; la Prof.ssa Caterina Genna (Università di Palermo) su “La Nuova Europa”. I lavori che continueranno, nel pomeriggio, sotto la presidenza del Prof. Alberto Postigliola (L’Orientale - Università degli Studi di Napoli), vedranno gli interventi della Prof.ssa Giulia Belgioioso (Università del Salento) su “Alvearium”; della Prof.ssa Maria Teresa Pansera (Università di Roma Tre) su “B@belonline”; del Prof. Stefano Azzarà (Università di Urbino) su “Materialismo Storico”; del Prof. Lorenzo Bianchi (L’Orientale - Università degli Studi di Napoli) su “Studi Filosofici”; del Prof. Gaetano Rametta (Università di Padova) su “Filosofia Politica”; del Prof. Claudio Tuozzolo (Università di Chieti - Pescara) su “Paradigmi”; della Prof.ssa Annamaria Amitrano (Centro Internazionale di Etnostoria - Fondazione Rigoli) su “Etnostoria”; e con gli interventi programmati del Prof. Salvo Cannizzaro, del Prof. Antonio Fundarò su “Il Federalista”, del Dott. Valerio Guzzo, del Prof. Gian Piero Lombardo, del Prof. Letterio Mauro, della Dott.ssa Maria Antonia Rancadore su “Il Dibattito Federalista” e della Prof.ssa Maria Sinatra.





Partecipano, tra gli altri, il Col. Sandro Pappalardo (Assessore Regionale Turismo, Sport, Spettacolo), l’On.le Prof. Roberto Lagalla (Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale), il Prof. Elio Adelfio Cardinale (Presidente dell’Associazione Internazionale di Storia della Medicina), il Prof. Giancarlo Magnano San Lio (Pro Rettore dell’Università di Catania), la Dott.ssa Isabella Francisci e il Dott. Tommaso Gorni (della Casa Editrice FrancoAngeli di Milano).

Antonio Fundarò