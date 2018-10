Inserita in Politica il 23/10/2018 da Direttore Ambiente. Lupo e Gucciardi: governo regionale programmi interventi per scongiurare rischi esondazione fiume Lenzi-Baiata I lavori di messa in sicurezza dell’alveo del fiume Lenzi-Baiata, necessari a scongiurare il pericolo di esondazione con conseguenti gravi rischi per la pubblica incolumità, non sono più rinviabili”. Con un’interrogazione parlamentare il capogruppo Giuseppe Lupo ed il deputato regionale PD Baldo Gucciardi richiamano l’attenzione del governo regionale sulla grave situazione dell’assetto idrogeologico della provincia di Trapani. “L’inadeguatezza delle opere di difesa su tutto il reticolo idrografico, le carenze di manutenzione e l’eccessiva riduzione della sezione di piena del corso d’acqua – aggiungono - potrebbero incidere pesantemente sulla tenuta degli argini in caso di pioggia e di conseguenza sull’incolumità degli abitanti delle zone limitrofe. E’ indispensabile – concludono - che il governo regionale si attivi per programmare interventi di manutenzione che eliminino i rischi per l’incolumità dei cittadini”.

martedì 23 ottobre 2018