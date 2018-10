Inserita in Cultura il 23/10/2018 da Direttore La cucina dei Monsu di Mario Liberto Sarà presentato venerdì 26 a Villa Niscemi a Palermo il libro di Mario Liberto "la cucina Monsù nel Regno delle due Sicilie".

Attesa l´importanza del tema trattato che mira a migliorare la qualità della vita degli uomini ed particolare la salute e la prevenzione delle malattie anche attraverso una sana dieta. L´ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) atteso l´alto valore dell´iniziativa tra gli enti che hanno patrocinato l´evento oltre al comune di Palermo ed altri enti anche l´anas (Associazione Nazionale Azione Sociale) che, come è noto, essendo l´Associazione fortemente impegnata nella diffusione della cultura anche cibaria al fine di prevenire tutte una serie di malattie e migliorare la qualità della vita dell´uomo.

E´ scientificamente provato che la qualità del cibo incide sia sulla salute che sul benessere psico-fico dell´uomo che indubbiamente passa anche attraverso la qualità del cibo e la riscoperta di quei prodotti tipici locali che sono particolarmente salutari in relazione al territorio ove gli stessi venivano preparati.

L´evento è aperta al pubblico, tutti gli interessati possono partecipare, non è previsto alcun biglietto di ingresso ne prenotazione. Sarà presente l´autore.