Inserita in Cultura il 23/10/2018 da Direttore Conferito il premio Le Muse 2019 alla Principessa dei Mari, Margherita Lanza di Scalea "Premio alla carriera marittima e alla divulgazione della cultura marinaresca" - con questa motivazione, la nota associazione "Laboratorio delle Arti e delle Lettere – Le Muse" di Reggio Calabria ha conferito a donna Margherita Lanza di Scalea l´ambìto "Premio Le Muse 2019". La consegna dello storico Premio, giunto alla sua 16a edizione avverrà nel corso dell´inaugurazione dell´anno sociale dell´Associazione, domenica 28 ottobre, alle ore 18,00, presso gli spazi del Cortile delle Muse e della Sala d´Arte, nella storica sede di via San Giuseppe 19, a Reggio Calabria. La serata si aprirà con la mostra di opere pregiate, denominata "Il tempo della memoria: la nobile famiglia Mastrilli - Paparatti". Il "Premio Le Muse" è un riconoscimento, nel panorama nazionale ed internazionale, a personalità di spicco del mondo della Cultura e delle Professioni. Quest´anno la giuria ha rivolto la sua attenzione ad un´imprenditrice del mare a 360 gradi: la "principessa Margherita Lanza di Scalea". Armatrice e Comandante, donna Margherita ha navigato in lungo e in largo nel mondo, su ogni tipo di mezzo nautico (megayacht, mercantili, unità da pesca, rimorchiatori d´altura, etc...) tanto da meritarsi l´appellativo di "Principessa dei Mari". Donna impegnata, ma mossa da prepotente passione per il mare, ha saputo valorizzare la propria professione sotto il profilo non solo tecnico, ma anche intellettuale. La Principessa è, infatti, Presidente di A.C.M., "Associazione Cultura del Mare" e Consigliere Direttivo di ATENA, prestigiosa "Associazione nazionale di Tecnica Navale" che affianca le Istituzioni Internazionali e che La vede impegnata in attività di consulenza tecnico-marittima e di promozione culturale con particolare attenzione al tema della Pirateria Marittima moderna. E´, ancora, manager del Turismo Nautico nei due mondi: organizza vacanze ed eventi a bordo in Mediterraneo ed ai Caraibi; è Project Manager di corsi di addestramento marittimo; esperto in ricerche d´archivio su Demanio ed unità navali ed è stata protagonista della recente campagna elettorale nazionale, candidata al Senato della Repubblica, con l´obiettivo di difendere l´Economia del Mare e tutte le problematiche del cluster marittimo. I noti armatori "Florio", che fecero la storia della navigazione nazionale e transoceanica, con i quali la principessa Margherita di Scalea è imparentata, hanno, in questa donna eclettica, tenace e competente, una degna erede che non tradisce il mito!

m. p.