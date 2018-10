Inserita in Economia il 22/10/2018 da Direttore Alcamo - LA GIUNTA SURDI HA APPROVATO L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI PALERMO PER ATTIVARE IL COMMUNITY ALCAMO HUB-URBAN CENTER La Giunta Comunale alcamese ha approvato lo schema di accordo tra il Comune di Alcamo e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Palermo per una collaborazione scientifica e didattica volta all’attivazione del Community Alcamo HUB-URBAN CENTER.

Afferma il V/Sindaco Vittorio Ferro “la finalità dell’accordo è quella di favorire lo sviluppo sperimentale di apparati conoscitivi e progettuali nell’ambito urbanistico, della pianificazione della città di Alcamo e del suo territorio comunale, utili alle attività istituzionali del comune. Saranno realizzate mappe, cartografie, elaborati e relazioni nonché pubblicazioni dove raccoglieremo le informazioni provenienti dallo studio di consultazione e partecipazione degli stakeholder.

Utilizzeremo l’acquisizione di dati e informazioni utili al comune provenienti dall’accordo universitario per la stesura di un piano strategico comunale con una visione futura dell’anno 2030, verificando la coerenza del piano e dei programmi con le risorse paesaggistiche, culturali e ambientali e coinvolgendo le scienze del territorio e dell’urbanistica nonché il tessuto economico dell’area alcamese”.

I responsabili delle attività progettuali sono per il Dipartimento Universitario, il prof. arch. Maurizio Carta, professore Ordinario di Urbanistica dell’Università degli Studi di Palermo; per il Comune di Alcamo, l’ing. Venerando Russo, Dirigente della Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale.