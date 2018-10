Inserita in Cronaca il 19/10/2018 da Direttore Anche il sindaco di Favignana ha firmato l’ordinanza contro la commercializzazione degli shopper in polietilene ed il divieto di uso e di vendita di contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili. Il plauso di Legambiente Sicilia



“Ancora un segnale importante di sensibilità nei confronti dell’ambiente. Anche il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, ha firmato l’ordinanza per ridurre i rifiuti e, soprattutto, quelli più dannosi per l’ecosistema. Bicchieri e cannucce di plastica che usiamo per pochi minuti, inquinano per decine e decine di anni. All’appello mancano ancora, fra le isole minori, Ustica, e, tranne Malfa, le Eolie. Cosa aspettano questi sindaci a firmare la stessa ordinanza? Avere nel 2019 tutte le isole minori libere dalla plastica monouso sarebbe un bellissimo e forte messaggio non solo ambientale ma anche turistico “.

Lo dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia.

19 ottobre 2018