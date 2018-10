Inserita in Politica il 14/10/2018 da Direttore RIACE. Orlando: Bene appello CGIL per reazione contro deriva xenofoba e antidemocratica "Ho già avuto modo di esprimere le mie preoccupazioni per la nota inviata dal Ministero dellŽInterno al Comune di Riace, nella quale è evidente che dietro il pretesto di contestazioni formali si nasconde lŽobiettivo tutto politico di azzerare una esperienza amministrativa, culturale e umana di avanguardia. Per questo non posso che far mio lŽappello lanciato oggi dalla CGIL Siciliana perché le istituzioni democratiche e la società civile reagiscano prontamente a questo attacco alla cultura democratica del nostro paese. EŽ evidente che dietro le politiche sempre più violente e xenofobe contro i migranti si nasconde un disegno più ampio che rischia di minare alla base la cultura della convivenza civile, della solidarietà sociale, dellŽaccoglienza e dellŽincontro, che sono state alla base dellŽItalia democratica."

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando