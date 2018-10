Inserita in Politica il 12/10/2018 da Direttore Replica a Marco Corrao - Servizi Sociali Trapani 12 ottobre 2018



Replica a Marco Corrao Cisl Diversamente dal sig Corrao rappresentante CISL , o di altro sindacato che si preoccupa di tutelare, forse qualche proprio iscritto, io ho il dovere di tutelare tutti i cittadini trapanesi. E lo farò non guardando in faccia alcuno, ancor meno gli aderenti a questa o quella sigla sindacale. Non mi convince e non mi piace la gestione approssimativa e perditempo della manutenzione (oggi straordinaria, in assenza di quella ordinaria) del sistema fognario, causa prima di allagamenti ad ogni pioggerella. Non sarà certamente la cura dell orticello caro a qualcuno che impedirà di produrre cambia-menti anche a Trapani. Corrao eviti di farsi scudo di tutti i lavoratori seri del comune di Trapani e se si ritiene offeso dal mio dire vada in via XXX Gennaio ove al pari rassegnerò , per competenza , gli accertamenti del nostro agire.



Servizi sociali in favore dei soggetti più deboli o per favorire qualche cooperativa / agenzia di lavoro ? Questo l´interrogativo di fondo da sciogliere ..non solo sul piano gestionale ma anche politico-culturale. E´ notorio che i Comuni hanno sempre meno risorse statali e anche quelle regionali (ex legge 22) ormai sono utopia. Rispetto a tanto una amministrazione seria si occupa in primo luogo di utilizzare le risorse disponibili per sostenere davvero chi ha più bisogno ..e si ritrova da sola e marginalizzato ..magari ricordando ai familiari del soggetto meno in difficoltà, l obbligo solidaristico parentale peraltro previsto dalle leggi. Si parlo dei cosiddetti servizi sociali non obbligatori , quali assistenza domiciliare anziani e portatori di handicap. In tale direzione ho disposto un approfondimento sulle graduatorie correnti al fine di individuare i casi realmente bisognosi e gravi nonché intervenire nel sollecitare i familiari che "debbono" occuparsi dei loro cari a farlo. In tale direzione invito ad un confronto di merito il Presidente del Consiglio comunale e la Commissione consiliare a mettere mano nella riforma radicale dei regolamenti obsoleti . Trapani comunità solidale significa non solo il rispetto delle leggi di settore ma anche cambiare verso. Trapani Cambia-Menti significa anche questo . Il sindaco Giacomo Tranchida