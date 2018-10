Inserita in Cronaca il 11/10/2018 da Direttore SASS Puglia - Presidio per garantire la sicurezza degli studenti Il presidio, finalizzato a garantire la sicurezza degli studenti in entrata e in uscita dalle scuole, con il contestuale monitoraggio dell´attraversamento stradale, servirà anche garantire ed a prevenire ogni forma di coinvolgimento degli alunni in atti di vandalismo e bullismo, nonché a vigilare e segnalare, tempestivamente, eventuali attività di spaccio di sostanze stupefacenti e/o reati di pedofilia.

Credo che questo testimoni ancora una volta la straordinaria passione e partecipazione per il BENE COMUNE.

"Professionalità e Responsabilità".

Il Comandante del SASS Puglia Gen. Div. (r.o.) Luigi PRESICCE