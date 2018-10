Inserita in Sport il 09/10/2018 da Direttore Pall.Trapani: Riapre la campagna abbonamenti Riapertura campagna abbonamenti



La Pallacanestro Trapani comunica che è stata prorogata la campagna abbonamenti. Sarà, infatti, possibile sottoscrivere l’abbonamento da domani, 10 ottobre, fino a domenica 28 ottobre, quando i granata alle ore 18 ospiteranno al PalaConad Casale Monferrato per la quarta giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. In occasione della gara interna di mercoledì 24 ottobre (turno infrasettimanale), invece, sarà possibile sottoscrivere le tessere solo la mattina dalle 9.30 alle 13.

Di seguito tutte le informazioni relative alla campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2018/19 della 2B Control Trapani.

ABBONAMENTI:

Ordinario 140€ Tribuna numerata 170€ Parterre 300€ Parterre granata 170€ Under 10 GRATIS Under 25 80€ Over 65 100€ Family (con figlio under 20) 300€ Family (con 2 figli under 20) 330€

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso lo Store della Pallacanestro Trapani che sarà accessibile dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, ed il sabato dalle 10.30 alle 13. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile consultare il nostro sito ufficiale (www.pallacanestrotrapani.com) o rivolgersi alla Segreteria (0923 26710; segreteria@pallacanestrotrapani.com)

CAMPIONATO U18 NAZIONALE “GIANCARLO PRIMO”

Seconda gara e secondo successo per la formazione Under 18 Eccellenza della Conad Trapani nel campionato “Giancarlo Primo”. Al termine di un match molto combattuto i granata di coach Fabrizio Canella hanno espugnato il campo dei padroni di casa dell’Eurobasket Roma per 57 a 63.

Tabellini Conad Trapani: Piarchak 4, Tartamella 8, Lamia 12, Basciano 4, Pianegonda 15, Guadalupi, Doria 4, Martinico 2, Mayer, Grazioso 1, Dosen 13, Adamo.

Allenatore: Fabrizio Canella. Assistente: Claudio Carofiglio.