Pall.Trapani: Domani conferenza pregara Domani conferenza pregara e presentazione della maglia ufficiale



Si svolgerà nella giornata di domani, venerdì 5 ottobre p.v., con inizio alle ore 12, presso i locali di Vitanuova Assicurazioni, in Via Fardella 6 (Trapani), la conferenza stampa pregara di coach Daniele Parente. Nel corso dell’incontro con la stampa interverrà anche l’atleta statunitense Cameron Ayers e sarà presentata la divisa ufficiale della stagione 2018/2019.



PROGRAMMA

Ultimi allenamenti per i granata in vista della prima di campionato contro l’Eurobasket Roma. Oggi ultimo doppio (ore 9 e ore 17:45), domani allenamento nel pomeriggio (inizio ore 17:15), mentre sabato la rifinitura al PalaConad alle ore 10:30.



DICHIARAZIONI

Fabrizio Canella (assistant coach Lighthouse Trapani): «Sarà un campionato difficile perché tutte le società hanno allestito dei roster equilibrati. Nelle ultime uscite abbiamo fatto dei passi in avanti importanti per quanto riguarda l’aggressività. L’impatto difensivo è stato buono ed in attacco abbiamo provato a passarci di più la palla. Risulta sempre molto difficile fare un pronostico sulla prima di campionato perché è una partita sui generis. L’Eurobasket Roma è un’ottima squadra che ha fatto un buon precampionato; motivo per il quale dovremo essere attenti e concentrati per l’intero arco del match».