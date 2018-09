Inserita in Cultura il 29/09/2018 da Direttore LA DOMENICA DEL QUBBI’ INAUGURA LA STAGIONE AUTUNNALE CON MUSICA E E RAFFINATEZZA DI SAPORI Torna con forza, nel pittoresco giardino dell’area monumentale del Collegio dei Gesuiti di Alcamo (con accesso da piazza Ciullo o da vicolo Ferro), l’appuntamento più atteso della stagione autunnale e, speriamo davvero, anche invernale. “La domenica del QUBBI’”, con apericena e musica, prenderà il via, nell’omonimo locale, un prestigioso caffè letterario nella città di Cielo d’Alcamo, domenica 30 settembre 2018, già a partire dalle 20.30. Ad attendere i sempre più esigenti clienti, tra la moltitudine di libri pregiati e una emeroteca attrezzata, le sonorità di “Fusion, jazz & bossanova, a cura di Filippo Graffeo e fantastici taglieri con salumi pregiati. Per Piero Bongiorno e Salvatore Favara, la cultura torna a rivivere in quello che è, senza dubbio alcuno, il più prestigioso contenitore culturale alcamese.