26/09/2018 MARSALA

Da oggi e fino a venerdì prossimo, 28 settembre, è stata disposta la chiusura di via Villa Araba, al fine di consentire lavori di scavi per la posa di fibra ottica. Nella strada di collegamento tra la via Mario Gandolfo (via Vecchia Mazara) e la SS 115 (via Mazara), limitrofa alla Caserma dei Carabinieri, il divieto di transito veicolare sarà in vigore dalle ore 7 alle ore 17.