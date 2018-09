Inserita in Sport il 21/09/2018 da Direttore PALESTRA FORTUNATO BELLINA. SI AFFIDA LA GESTIONE Le richieste entro il prossimo 5 ottobre



Pubblicato l´Avviso per l´affidamento della gestione della Palestra “Fortunato Bellina” di Marsala. Il bando, online sul sito istituzionale all´indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2903, indica termini e modalità per la presentazione delle istanze, da far pervenire al Comune entro il prossimo 5 ottobre. Interessati all´Avviso sono Società e/o Associazioni Sportive – anche riunite in ATI - senza scopo di lucro, con sede legale e operativa a Marsala, nonchè iscritte al relativo Albo Comunale. Tra gli altri requisiti, essere regolarmente affiliate a Federazioni/Enti riconosciuti dal CONI; praticare pallavolo, pallacanestro, ginnastica, arti marziali, boxe, calcetto e altre discipline compatibili con la struttura sportiva oggetto di affidamento. L´affidamento, della durata di tre anni, consiste nella gestione, manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dell´intera struttura sportiva, da attuarsi a mezzo di proprio personale, inclusi gli addetti all´antincendio ed altre figure qualificate ove necessario. Resta a carico del gestore anche il 50% delle spese legate al consumo energetico e di acqua. La Società/Associazione affidataria garantirà l´uso della struttura sportiva ai sodalizi che prendono parte a Campionati Federali, per tutte le discipline sportive compatibili con la struttura, assicurando gli allenamenti e la disputa di gare secondo apposito calendario. Questo sarà concordato con l´Assessorato allo Sport – diretto da Andrea Baiata - che, inoltre, potrà autorizzare l´uso dell´impianto sportivo ad altri soggetti. In merito, il settore Attività produttive ha previsto apposite tariffe per l´uso dell´impianto, così come riportate nello schema di convenzione.